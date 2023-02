Caso Dani Alves: Imagens de câmera desmentem versão da vítima, diz defesa do jogador

Parte do recurso apresentado pela defesa do jogador brasileiro Dani Alves, que está preso em Barcelona acusado de estupro, foi divulgado nesta quarta-feira pela imprensa espanhola e mostra que com base nas imagens das câmeras de segurança os advogados de defesa atacam a versão da vítima, segundo o jornal La Marca.

O advogado que defende o jogador diz no recurso que as câmeras de segurança mostram que a vítima entrou por vontade própria no banheiro da boate Sutton atrás de Dani Alves sem que ele a deixasse passar ou abrisse a porta.

A defesa argumenta também que as imagens negam radicalmente a versão da acusação e não mostram a jovem em clima de “terror, medo ou dominação”. Segundo o recurso, as declarações da denunciante “se revelam inconsistentes porque são imprecisas e podem ser decorrentes de uma “distorção narrativa.”

“A visão desapaixonada das imagens captadas pelas câmeras de segurança das dependências de Sutton é suficiente para colocar em severa quarentena ou duvidar do valor algumas afirmações factuais elevadas quase à categoria de fato comprovado”, diz parte do conteúdo revelado.

O recurso foi apresentado na segunda-feira e pede que a Justiça espanhola conceda liberdade provisória ao jogador, argumentando que ele tem residência fixa em Barcelona e poderia ser monitorado por pulseira eletrônica, além de entregar seu passaporte.

Daniel Silva está preso desde o dia 20 de janeiro sem direito a fiança pela acusação de ter estuprado uma jovem no banheiro da boate Sutton, em Barcelona, em 30 de dezembro.

Divórcio

Nesta terça-feira, a imprensa espanhola disse que a modelo Joana Sanz está se divorciando do marido.

Segundo o noticiário local, a modelo queria contar pessoalmente sua decisão para o jogador, mas no final foram os advogados que o informaram de que sua esposa queria a separação. Joana também teria manifestado arrependimento pelo apoio que deu ao marido nos primeiros dias de sua prisão, quando ainda acreditava em sua inocência.