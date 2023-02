Caso Dani Alves: Defesa aposta em 2 minutos de gravação para tirar jogador da cadeia

Nas 24 páginas do recurso apresentado pelo advogado Cristóball Martell, que foi chamado para fazer representar o jogador brasileiro Dani Alves, fica claro a intenção da defesa de enfraquecer o depoimento da vítima, segundo notícia do jornal La Vanguardia.

A defesa alega fraqueza nas provas de acusação baseado em dois minutos de intervalo entre a chegada de Daniel Alves ao banheiro onde teria ocorrido o estupro e a chegada da vítima, de acordo com as câmeras de segurança.

De acordo com a filmagem, o jogador entra pela porta do banheiro e a vítima fala com duas amigas e com um garçom e após dois minutos segue para o banheiro e entra sem que Dani a deixe passar o abra a porta, como alegou a jovem em seu depoimento. “As imagens falam por si”, diz a peça da defesa.

Martell escreve no recurso que “certos elementos de prova não são tão óbvios, contundentes e devastadores como aponta o relatório policial”, por ele classificado como tendencioso e classifica a ordem de prisão como “descuidada”.

“Somos assaltados pela dúvida se o seu relato sobre o que aconteceu na solidão do casal no banheiro também poderia ser adornado com elementos idênticos de distorção narrativa”, diz a peça da defesa.

A defesa também destaca as imagens anteriores ao fato que mostram um grupo de cinco pessoas festejando com centenas de pessoas, muito longe da discrição de “intimidação ambiental” feito pela vítima.

Os advogados que representam Daniel Alves da acusação de estupro estão tentando tirá-lo da cadeia para que responda em liberdade e alegam que o jogador tem residência fixa em Barcelona e pode ser monitorado por um bracelete eletrônico, além de entregar seu passaporte na Justiça. Esse trecho procura desmontar a narrativa da acusação de que o jogador, por seu alto poder econômico, fugiria do país tão logo fosse solto.