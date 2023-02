Barrados no rolê? Chile passa a exigir valor mínimo diário para turistas entrarem no país

Seu próximo destino é o Chile ou cogitou esta possibilidade para as próximas férias? Então, é melhor ficar atento, pois o governo local publicou nesta quarta-feira (1) uma decisão em seu Diário Oficial determinando um valor mínimo diário para que turistas possam ingressar ao país.

Vale lembrar que até o presente momento o país apenas ressaltava em suas leis imigratórias que turistas deveriam comprovar meios de subsistência, mas sem necessariamente ter um valor fixo.

Barrados no rolê? Qual foi a decisão?

Agora, o governo chileno determinou que toda pessoa que deseja obter uma autorização de permanência transitória, assim como é classificado o turismo, deve comprovar que possui no mínimo US$46 (dólares) diários.

Tenho que levar dólar para o Chile?

Não necessariamente e este é um dos pontos esclarecidos na publicação do DO, no qual o governo reforça que a quantia pode ser “equivalente em pesos à taxa de câmbio em vigor no momento da entrada no território nacional, quando a entrada do titular for por tempo limitado sem intenção de se estabelecer no país”. Em linhas gerais, você deve possuir um valor diário que na conversão seja o equivalente aos 46 dólares exigidos.

Com a nova decisão, se enquadram principalmente as pessoas que viajam ao Chile com as seguintes finalidades:

Recreio e/ou férias;

Esportes;

Fins de Saúde;

Estudos;

Negócios e/ou Congressos Semanais;

Familiares e/ou visitas a amigos, e outros semelhantes.

Caso queira conferir o decreto na íntegra, basta clicar aqui!

Sobre o salário mínimo do Chile

Vale esclarecer que atualmente o salário mínimo do Chile é de 410 mil pesos mensais, equivalente a USD 520,70 (câmbio de 01-02-2023, às 18h03, horário de Brasília), o que dá uma média diária de USD 17,33, ou seja, inferior ao exigido pelo governo chileno para os turistas que entram no país a partir desta quarta-feira.

