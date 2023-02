Acusado de estuprar ex, homem faz ameaças em vídeo: “Mais fácil usar essa mão para te esfaquear”

Um caso de violência contra a mulher com requintes de crueldade foi registrado na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ricardo Penna Guerreiro, de 46 anos, foi preso acusado de espancar e estuprar a ex-companheira, com quem tem um filho. Antes disso, ele mandou várias mensagens ameaçando matar a vítima e chegou a gravar um vídeo no qual mostrou a mão e disse que a usaria para “esfaqueá-la”.

O vídeo com as ameaças foi divulgado pelo site G1. Nele, Ricardo faz gestos obscenos e afirma: “É mais fácil eu usar essa mão aqui para te esfaquear do que para poder te pagar alguma coisa”.

A vítima contou que essas imagens foram gravadas quando ela estava com o suspeito e com o filho do casal, de 3 anos, em uma lancha. Mas essa não foi a primeira vez que ele a enviou mensagens com ameaças e dizendo que vai matá-la.

Em algumas delas, ele a chama de “vagabunda” e escreve claramente: “vou te matar”. Em outra, Ricardo disse: “Tem que ser furada na barriga...e rasgar até a garganta”.

Homem ameaçava esfaquear a ex-companheira em mensagens (Reprodução/Site G1)

Ricardo foi preso no último dia 27, depois que estuprou e agrediu a vítima. O homem, que já foi condenado a mais de 37 anos por tentativa de homicídio contra seis pessoas, em 2000, estava em liberdade devido a um habeas corpus.

O advogado de defesa dele, Eugênio Malavasi, disse ao site G1 que ainda não teve acesso aos autos. “Todavia o acusado se declara inocente e irá provar o alegado no momento oportuno”.

Ameaças feitas por homem a ex-companheira, na Praia Grande (Reprodução/Site G1)

Início das agressões

Segundo o relato da mulher, as agressões começaram em 2019, quando ela esperava o filho deles. Ela disse que o então marido fazia ameaças tanto a ela quanto ao bebê.

“Estava grávida de três meses e no dia do meu aniversário ele me agrediu. A gente saiu para comemorar e ele achou que eu estava rindo de uma piada que os amigos dele fizeram, mas eu nem tinha escutado. Ele me espancou de um quarto para o outro porque achou que eu estava rindo de uma piada”, contou a vítima.

Agora, com o agressor preso, ela teme que ele seja solto e consiga cumprir as promessas de matá-la. “Tenho medo dele sair e vir cumprir tudo que ele já promete. Se ele ficar um mês, como foi informado inicialmente, todo mundo está temendo pela minha vida”, lamentou.

LEIA TAMBÉM: