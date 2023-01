Veja quem são os quatro adolescentes mortos em acidente de ônibus que levava time juvenil, em MG

Andrey, Diogo, Kaylon e Thiago: as quatro vítmas de acidente com ônibus em MG (Reprodução/Redes sociais)

Os corpos dos quatro adolescentes que morreram em um acidente de ônibus, na BR-116, em Além Paraíba, em Minas Gerais, começam a ser enterrados nesta terça-feira (31), no Rio de Janeiro. As vítimas, que integravam o Vila Maria Helena FC, equipe amadora com sede em Duque de Caxias (RJ), têm entre 13 e 18 anos.

O mais velho era Diogo Coutinho Chao Villar, de 18 anos, que atuava como assistente técnico da equipe. Os demais são Kailon da Silva Paixão, 13 anos, morador de Magé (RJ); Andrei Viana da Costa Silva, 15 anos, e Thyago Ramos de Oliveira Dias, também de 15 anos, ambos moradores de Duque de Caxias.

Os quatro adolescentes morreram na madrugada de segunda-feira (30), quando os ônibus em que eles seguiam caiu de uma ponte na BR-116. No total, o veículo levava 33 ocupantes, sendo que 29 pessoas ficaram feridas.

Com o impacto, o veículo parou de cabeça para baixo próximo a um riacho. A causa do acidente ainda não foi informada. Sabe-se que o ônibus tinha percorrido pouco mais de 300 km até o ponto em que acabou acidentado.

O grupo voltava para casa após vencer Copa Nacional de Futebol de Base, que recebeu equipes recebeu equipes nas categorias sub-14, sub-16 e sub-18, na cidade mineira de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, no domingo (29). O Vila Maria Helena FC foi o vencedor da categoria sub 18, e ainda ficou em segundo lugar com a equipe no sub-16.

O acidente é investigado pela Polícia Civil, que pretende ouvir o motorista assim que ele receber liberação médica. A corporação destacou que a viagem de ônibus consta como registrada no sistema de Licenças de Viagem Nacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Ônibus que levava atletas do Vila Maria Helena FC caiu em ribanceira na BR-116, em MG, deixando quatro mortos (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Feridos

No total, 29 pessoas ficaram feridas no acidente. Até a manhã desta terça-feira, pelo menos dez seguiam hospitalizados em unidades de saúde de Minas Gerais. Um deles sofreu uma lesão na coluna e corre o risco de ficar paraplégico.

O Hospital São Salvador, em Além Paraíba, recebeu 24 vítimas do acidente. Destas, 17 já receberam alta e um foi transferido para a cidade de Muriaé.

Já a Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina, atendeu cinco vítimas, sendo que uma também foi levada para Muriaé.

LEIA TAMBÉM: