Sobrevivente fala sobre tragédia com ônibus em Minas Gerais: ‘memórias insuportáveis’

Ônibus com time de futebol cai de ponte em Minas Gerais (Reprodução/O Vigilante Online)

Um dos sobreviventes do acidente com um ônibus na BR-116, em Além Paraíba, em Minas Gerais, descreveu as lembranças da tragédia como “memórias insuportáveis”.

Em entrevista ao “Bom Dia Rio”, da TV Globo, o adolescente Luan Paiva, atacante do Vila Maria Helena FC, equipe amadora com sede em Duque de Caxias (Rio de Janeiro), contou que a primeira noite em casa após o acidente foi bastante complicada.

“A primeira noite foi bem difícil, por relembrar todos os momentos com os parceiros que infelizmente vieram a morrer. Toda hora que vêm os momentos na cabeça, dá vontade de chorar. São memórias insuportáveis”, disse ele, segundo reproduziu o “G1″.

Luan lembrou que o ônibus estava em alta velocidade. “Vínhamos pedindo para desacelerar um pouco, e eu lembro dos momentos quando o ônibus começa a cair perto do rio e a virar. Depois um impacto, depois outro impacto, agora no chão.”

O rapaz sofreu dois cortes superficiais no pé quando tentava sair do veículo. Quatro de seus colegas perderam a vida. Ao todo, 29 pessoas ficaram feriadas.

Homenagem às vítimas

Luan afirmou ainda que seguirá com o sonho de se profissionalizar como jogador de futebol em homenagem às vítimas do acidente.

“Eu vou continuar no sonho. Eu vou continuar para realizar, por eles, o que eles não conseguiram. Vou me esforçar mais ainda. Vou dar mais ainda de mim”, assegurou.

