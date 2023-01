‘Recado’: casal homossexual tem portão de casa pichado com suástica e frase de ódio

Portão de casa é pichado com frase 'fora gays' e suástica (Divulgação/Freepik)

Um casal teve o portão da casa onde mora pichado no último fim de semana com uma suástica e a frase “fora gays” no Rio de Janeiro. O caso foi contado pelo “UOL”.

O professor Sérgio Viula e seu marido, o recepcionista André Dias, moram no imóvel. Segundo a reportagem, André saiu para comprar ingredientes para fazer um bolo e viu o portão pichado.

Sérgio afirmou que cresceu naquela rua e que o responsável pela pichação tinha conhecimento que lá morava um casal de homossexuais.

Para o professor, a pichação representa um crime de ódio e também um “recado” a ele e ao marido.

Após o episódio, o casal pretende instalar câmeras de segurança perto do portão e melhorar a iluminação no local.

Polícia

O caso foi registrado na 22ª DP (Penha). A Polícia Civil do Rio informou que “diligências estão em andamento para esclarecer” o ocorrido.

Vale lembrar que fazer apologia ao nazismo é crime, conforme a lei nº 9.459/97. A pena prevista é de dois a cinco anos de reclusão.

LEIA TAMBÉM: