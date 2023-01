Quatro são indiciados por homicídio de DJ que caiu de trio elétrico; polícia diz que eles assumiram risco

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava a morte da DJ Laurize Oliveira e Ferreira, de 43 anos, que caiu de um trio elétrico durante a Parada da Diversidade em Curitiba, no Paraná, em novembro do ano passado. Quatro pessoas foram indiciadas por homicídio doloso, pois segundo a investigação elas assumiram o risco de matar.

Laurize tocava no trio elétrico, que estava no cruzamento da Avenida Cândido de Abreu com a Rua Lysimaco Ferreira da Costa, quando fios da rede elétrica bateram no caminhão, derrubaram algumas caixas de som e também a vítima. Laurize caiu de uma altura de cerca de 4 metros e sofreu traumatismo craniano. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu dentro da ambulância.

Segundo a polícia, o trio elétrico tinha uma altura superior à permitida e, além disso, circulava em uma área onde o tráfego desse tipo de veículo não era permitido. Duas pessoas foram contratadas para levantar os fios, mas não receberam treinamento e não usavam os equipamentos de segurança.

Assim, a investigação concluiu que a proprietária da empresa responsável, dois funcionários e o motorista foram imprudentes e assumiram o risco de matar. Os quatro foram, então, indiciados por homicídio doloso. Os nomes deles não foram divulgados.

Carreira

Com cerca de 20 anos de carreira, Laurize costumava tocar em boates de Goiânia, em Goiás, mas já havia se apresentado em boates de diversos Estados do País, além de ter tocado na França, Suíça e Chile. Homossexual, ela se destacou tocando em festas LGBT+.

