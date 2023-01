Homem simula assalto, atira na própria perna, mas acaba preso pela morte da ex; entenda o caso

Um feminicídio chamou a atenção da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Reycharleson Nicolau da Silva foi preso suspeito de matar a ex-companheira a tiros. No entanto, na tentativa de não levantar suspeitas contra ele, o homem simulou que eles foram vítimas de um assalto e chegou, inclusive, a atirar contra a própria perna. O plano não deu certo e ele acabou preso.

O caso aconteceu no último sábado (28), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, a vítima, Yasmin Souza da Silva, tinha terminado o relacionamento com o suspeito alguns dias antes. Porém, na sexta-feira (27), o homem foi buscá-la em um curso.

Em depoimento, Reycharleson disse que na saída do local dois criminosos armados os abordaram e tentaram roubar o carro em que estavam. Os bandidos teriam atirado, mas acabaram fugindo sem levar nada.

Assim, o casal foi socorrido e levado para um hospital em Duque de Caxias. Yasmin não resistiu ais ferimentos e morreu. Já o homem foi atendido e liberado, mas preso logo depois que a perícia constatou que foi ele mesmo quem atirou contra a vítima e na própria perna.

Dentro do carro, a polícia apreendeu três estojos de calibre 9mm, o mesmo usado no crime. Além disso, testemunhas já tinham visto o homem, armado, ameaçando a vítima. No passado, ele já tinha respondido por violência doméstica.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) informou que Reycharleson passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele segue à disposição do Poder Judiciário.

