Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 5 anos em UTI; veja o que se sabe

Um homem foi preso em flagrante suspeito de estuprar a própria enteada, de apenas 5 anos de idade, dentro da UTI (Unidade de Terapia Intensa) pediátrica de um hospital de Goiânia, no Estado do Goiás.

Segundo o “UOL”, com informações da PM (Polícia Militar), uma enfermeira do Hugol (Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira) viu o suspeito passando o pé nas partes íntimas da criança no último sábado (28) e acionou as autoridades. A menina havia dado entrada no local com problemas cardíacos.

Com a chegada da polícia, o padrasto foi encaminhado à delegacia. Sua identidade não foi revelada.

O que diz o hospital

A assessoria de imprensa do Hugol disse ao “UOL” que a UTI é monitorada constantemente por profissionais de saúde e afirmou que a PM foi acionada assim que a enfermeira notou as atitudes do homem.

O caso é investigado pela 1ª DEAM de Goiânia.

