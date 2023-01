“Férias e aulas de surfe”: brasileira pega com droga na Indonésia diz que foi enganada por quadrilha

Presa com três quilos de cocaína escondida na bagagem no aeroporto de Bali, na Indonésia, no final de dezembro, a defesa da brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, disse que ela foi enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina.

Manuela não sabia que a droga estava escondida em sua bagagem, segundo a defesa, e lhe haviam prometido, além da viagem, férias e aulas de surfe nas praias mais famosas do mundo.

Segundo o advogado Davi Lira da Silva, após ter aceito a jovem ainda tentou abandonar a ideia, mas foi ameaçada pela organização, que já havia gastado dinheiro na compra das passagens e disseram que ela teria que reembolsar os gastos, se desistisse, algo entre R$ 16 mil e R$ 20 mil.

Manuela passou pela pelas autoridades dos aeroportos do Brasil e do Catar sem problemas, mas quando chegou em Bali, no dia 31 de dezembro, foi detida. “Ela foi usada como mula”, disse o advogado, termo usado no Brasil para quem transporta droga em pequenas quantidades para traficantes.

Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos (Polícia de Bali)

Na lei da Indonésia não há distinção de pena para quem trafica e para quem serve de “mula”, como o caso da jovem brasileira, que foi indiciado por tráfico de drogas na semana passada e agora vai passar da cela provisória onde está detida para um presídio.

A lei prevê, no entanto, pena de morte pra tráfico, de acordo com a quantidade de droga transportada e a interpretação do juiz, e a família está muito preocupada com o que pode acontecer com a brasileira.

Por isso, amigos e familiares de Manuela começaram uma campanha para levantar fundos para pagar um advogado especialista na Indonésia para tentar provar que ela é apenas mais uma vítima de organização criminosa que arregimenta ‘mulas’ para transportar a droga.