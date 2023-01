Caso Dani Alves: modelo tinha outros planos para o marido naquela noite, diz programa de TV

O programa televisivo da apresentadora espanhola Ana Rosa Quintana, da Telecinco, anunciou nesta terça-feira que a modelo Joana Sanz está se divorciando do marido, o jogador brasileiro Daniel Alves, acusado de estuprar uma jovem no banheiro de uma boate em Barcelona.

A notícia caiu como uma bomba e foi repercutida por jornais de toda Espanha e do mundo, mas essa não foi a única informação revelado pela apresentadora no canal de TV catalão. Segundo Ana Rosa, naquela noite fatídica, de 30 de dezembro, Joana planejava sair com o marido e com os amigos também, mas Daniel Alves disse a ela que aquela “não era uma ‘balada’ para meninas e que iria sair com seus amigos.”

Segundo noticiado pelo canal, a decisão de pedir o divórcio foi comunicado a ele pelos advogados, apesar de Joana pretender dizer-lhe pessoalmente, mas Dani não quis recebê-la na prisão. A decisão da modelo, segundo a apresentadora, foi muito pensada e ela garantiu que não vai se arrepender.

A modelo rapidamente foi para as redes sociais e criticou as revelações do programa. “Está claro que se não tem notícias, as inventam”, disse em um post nos stories.

Defesa tenta liberdade

A defesa do jogador Daniel Alves entrou nesta segunda-feira com recurso junto à Justiça Espanhola para tentar reverter a prisão do atleta, que está em uma ala para criminosos sexual em um presídio de Barcelona.

O advogado de defesa argumentou que o jogador mentiu no depoimento para que sua esposa não soubesse da traição e disse que a relação sexual com a jovem foi “consensual”, conforme o último depoimento que deu na polícia. Alegou ainda que Daniel tem residência fixa em Barcelona, por isso poderia aguardar o julgamento em liberdade, usando bracelete eletrônico e entregando seu passaporte à Justiça.