Caso Dani Alves: modelo Joana Sanz, esposa do jogador, pede o divórcio

A modelo e esposa do jogador brasileiro Daniel Alves, Joana Sanz, entrou com pedido de divórcio, de acordo com a imprensa espanhola.

Segundo o noticiário local, a modelo queria contar pessoalmente sua decisão para o jogador, mas no final foram os advogados que o informaram de que sua esposa queria a separação. Joana também teria manifestado arrependimento pelo apoio que deu ao marido nos primeiros dias de sua prisão, quando ainda acreditava em sua inocência.

Além da prisão do marido, a modelo teve que lidar com o falecimento da mãe, motivo que levou ela e Dani Alves a visitar a Espanha, dias antes da prisão do jogador. Após saber da prisão e das acusações, ela apagou a maior parte das fotos do Instagram onde aparecia com o marido e pediu privacidade aos seguidores.

Daniel Alves foi preso há cerca de 10 dias e enfrenta uma acusação de estupro que teria cometido, segundo a acusação, no banheiro da boate Sutton, em Barcelona, em 30 de dezembro. Ele alega que o sexo foi consensual.

Nesta segunda-feira, os advogados de defesa entraram com recurso pedindo a liberdade provisória do atleta, usando como argumento “as raízes familiares, sociais, pessoais e empresariais” que Daniel Alves mantém em Barcelona, inclusive com a casa que compartilha com a esposa em Esplugues de Llobregat há oito anos.

Mas o pedido de divórcio da esposa pode criar um problema a mais para a defesa, já que um dos argumentos do Ministério Público é que o jogador não tem residência fixa no país e poderia fugir a qualquer momento.

A defesa de Dani Alves reafirma a versão de “sexo consensual” de seu cliente e disse que as versões contraditórias dadas pelo jogador durante depoimento foram feitas porque o jogador não queria que sua esposa descobrisse que estava sendo traída.