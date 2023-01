‘Vivia pra estudar’: quem era Janaína da Silva Bezerra, a estudante estuprada e morta na UFPI

Janaína da Silva Bezerra, estudante de 22 anos morta durante uma calourada na UFPI (Universidade Federal do Piauí) na noite da última sexta-feira (27), cursava Jornalismo na instituição desde o segundo semestre de 2020.

A família descreveu a jovem como alguém dedicada aos estudos e cheia de sonhos. “Era muito estudiosa. Só vivia pra estudar. Gostava muito de ler, falava que um dia iria escrever um livro. Assim que entrou na universidade, precisava muito de um computador e, sem ter condições, começou a fazer bolos no pote pra vender e conseguir comprar”, contou ao “G1″ Andreza Almeida, cunhada da vítima.

Janaína foi a primeira pessoa da família a ingressar no Ensino Superior. Ao “UOL”, a irmã Janiele Silva disse que ela queria se formar e trabalhar na televisão. “Ela já se apresentou em rádio. Também tinha o sonho de escrever um livro. O que ela queria mesmo era ser jornalista. Era o sonho dela trabalhar na televisão.”

Janaína tinha uma página no Instagram em que compartilhava suas poesias. Em sua última postagem, no dia 2 janeiro, escreveu que ansiava pelo futuro.

Estuprada e pescoço quebrado

Segundo a polícia, Janaína foi estuprada e teve o pescoço quebrado. A vítima foi levada ao hospital, porém já chegou morta ao local. Ela apresentava lesões no rosto e em diversas regiões do corpo.

De acordo com o delegado Francisco Costa, coordenador do DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa), Janaína foi violentada em uma sala do Programa de Pós-Graduação em Matemática. Lá foram encontrados vestígios de sangue.

Thiago Mayson da Silva Barbosa, de 28 anos, é suspeito pelo crime. Ele é aluno do mestrado em Matemática da UFPI, não tem antecedentes criminais e foi detido no último sábado (28). Ontem, durante audiência de custódia, a Justiça decretou sua prisão preventiva.

