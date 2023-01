VÍDEOS: Incêndio em transformador afeta a Linha 8-Diamante em São Paulo; passageiros mostram caos

Um incêndio atingiu um transformador nas proximidades da Estação Imperatriz Leopoldina da Linha 8-Diamante, na capital paulista, e afeta a circulação dos trens na manhã desta segunda-feira (30). De acordo com a ViaMobilidade, concessionária que administra o trecho, um trem ficou parado e passageiros precisaram ser retirados dos vagões, mas ninguém se feriu. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a fumaça gerada pelo fogo e passageiros reclamando de caos nas estações (veja abaixo).

Subestação de energia da linha 8 diamante da Via Mobilidade explodiu!



Por isso tá tudo zoado! pic.twitter.com/ebXGTa13Fj — São Paulo Sobre Trilhos 🚈 (@SPSobreTrilhos) January 30, 2023

Após falhas, passageiros da Linha 8-Diamante deixam trem e precisam completar a viagem a pé andando nos trilhos.pic.twitter.com/m2Rubjz9Gq — Diário da CPTM 🚇 (@DiariodaCPTM) January 30, 2023

Segundo a ViaMobilidade, por conta do incêndio, os trens circulam com velocidade reduzida entre as estações Lapa e Carapicuíba. Para minimizar os impactos, a operação Paese, com ônibus gratuitos, foi acionada.

“Os trens estão operando com maior intervalo e circulam em via singela (via única) entre Lapa e Osasco. Os passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros e pelos Agentes de Atendimento e Segurança. Técnicos da concessionária atuam para a normalização da operação”, destacou a nota da companhia.

No entanto, passageiros reclamam nas redes sociais sobre a lotação nas estações e sobre a demora do atendimento dos ônibus do Paese (veja abaixo).

trens da linha 8 com total lentidão, ficando parados cerca de 5 minutos em cada estação com as luzes apagadas e com ar desligado

E estão dizendo que está com a operação normal, onde não há nada de normal#bdsp #ViaMobilidade pic.twitter.com/Fx9JNYCvAx — Patricia Souza (@pati_aps) January 30, 2023

@viamobilidadebr @DiariodaCPTM @viatrolebus @SPSobreTrilhos sem informação nenhuma. Carro 7073 foi desembarcago! Ficamos mais de uma hora no trem e nao chegamos nem na metade do caminho! pic.twitter.com/N37uA6TKLx — Gabriel Prates (@GabrielPrates20) January 30, 2023

O terror continua em presidente Altino pic.twitter.com/uJwAIfkGcc — Via’I’Mobilidade - incompetência sobre trilhos🚮 (@viamobilidadebr) January 30, 2023

Vergonha! Situação da estação Comandante Sampaio da linha 8 diamante. Via mobilidade tá achando que é de graça o ingresso. Rescisão do contrato já! @_Linhas8e9 @viamobilidadebr @SPSobreTrilhos pic.twitter.com/w7D3HpouHc — Matheus (@mamacosagaz) January 30, 2023

