VÍDEOS: chuva cria ‘Cataratas de Nova Iguaçu’ atrás de shopping no RJ; água segue caindo de pedreira

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma queda d’água que se formou durante um temporal em uma pedreira atrás de um shopping, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (assista abaixo). Muitas pedras rolaram e a chuva causou transtornos também para quem estava dentro do estabelecimento. Internautas apelidaram a cascata como “Cataratas de Nova Iguaçu”, fazendo alusão às Cataratas do Iguaçu, no Paraná.

Cachoeira se forma no Shopping da Pedreira, em Nova Iguaçu e uma pedra despenca pic.twitter.com/e2FhSvE85R — @INSTA: FavelaCaiuNoFace (@FavelacaiunFc) January 28, 2023

Nova Iguaçu não tem um dia de paz... Shopping Iguaçu, ou Shopping da Pedreira, tem deslizamento parcial na cachoeira por conta das fortes chuva, e gera pânico entre alguns clientes que estavam no local. #NovaIguaçu pic.twitter.com/jKOK3msRPz — ®️Eduardo Silva (@Edd_Borges) January 29, 2023

A queda d’água surgiu durante a forte chuva registrada no último sábado (28). As imagens mostram a água que escorria da pedreira com bastante força, parecendo realmente uma cascata. A pedreira faz parte de uma área de proteção ambiental, que pertence ao shopping. Lá dentro, a chuva provocou a queda de parte do forro do teto do banheiro feminino, mas ninguém se feriu.

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que, “apesar das imagens impactantes”, ninguém ficou ferido no episódio. Já a administração do Shopping Nova Iguaçu destacou que “devido às fortes chuvas que atingiram a cidade, registrou o rolamento de pedras da pedreira no entorno do empreendimento”, mas ressaltou que isso não afetou a operação do centro comercial.

Nesta segunda-feira (30), ainda era possível ver água escorrendo pela pedreira. A Defesa Civil do Rio de Janeiro informou que solicitou ao shopping um laudo técnico para avaliar se há riscos no local. Por enquanto, o estabelecimento funciona normalmente.

Dois dias depois de temporal água ainda escorre por pedreira atrás de shopping, em Nova Iguaçu, no RJ (Reprodução/TV Globo)

