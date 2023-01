Turista americano desaparece em cachoeira na Chapada dos Veadeiros; veja o que se sabe até agora

O turista norte-americano Raul Jiménez, de 30 anos, desapareceu em uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, em Goiás, na tarde de sábado (28). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava com um grupo de amigos na cachoeira Raizama, quando eles foram pegos de surpresa pelo aumento repentino do volume de água. Quatro pessoas foram resgatadas, mas o rapaz continua a ser procurado.

Os bombeiros receberam o chamado de socorro por volta das 17h20 de sábado. Como a região é de difícil acesso, foi criado um comando em parceria com o Grupo de Voluntários de Busca e Salvamento (GVBS), que é composto por guias locais que conhecem a área, para realizar as buscas. São mais de 20 homens envolvidos nos trabalhos.

Inicialmente, três turistas conseguiram se abrigar em um trecho fora de perigo e foram resgatados. Depois disso, outro foi encontrado ilhado, por volta das 23h, em uma área de difícil acesso. Já Raul continuava desaparecido na manhã desta segunda-feira (30).

Os bombeiros estão usando drones, mergulhadores e tem apoio de cães nas buscas pelo turista. Segundo a corporação, ele mora em Miami, nos Estados Unidos.

Grupo estava em cachoeira na Chapada dos Veadeiros quando volume de água subiu repentinamente (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Amiga viu turista sumindo

Amiga de Raul, Giselle Real também estava na cachoeira e contou que viu o momento em que o turista foi levado pelas águas. Em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiás, reproduzida pelo site G1, ela disse que a cachoeira estava “tranquila”, quando o volume de água aumentou rapidamente.

“Estava tranquilo, de repente veio uma água forte. Raul foi tentando agarrar a bolsa, mas a água nunca parou. Mais forte, mais água. Raul se foi com a água e estamos buscando”, contou ela.

LEIA TAMBÉM: