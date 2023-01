Time voltava para casa após vencer torneio quando acidente matou 4; clubes grandes se solidarizam

O time de futebol juvenil que se envolveu em um acidente de ônibus com quatro mortos, na BR-116, em Além Paraíba, em Minas Gerais, na madrugada desta segunda-feira (30), voltava para casa após vencer um torneio na cidade de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce.

Os atletas integram o Vila Maria Helena FC, equipe amadora com sede em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Clubes grandes como Botafogo, Vasco e Fluminense, entre outros, se solidarizam com as vítimas (veja mais abaixo).

De acordo José Geraldo Cassiano Neves, de 41 anos, organizador da Copa Nacional de Futebol de Base, o time carioca participou no domingo (29) da competição, que neste ano recebeu equipes nas categorias sub-14, sub-16 e sub-18. “Foi um susto muito grande receber a notícia do acidente”, disse ele em entrevista ao jornal “O Globo”.

O Vila Maria Helena foi o vencedor da categoria sub 18, e ainda ficou em segundo lugar com a equipe no sub-16. Os atletas voltavam para Duque de Caxias em um ônibus, que levava 33 pessoas, sendo 28 adolescentes, quando houve o acidente.

Com o impacto, o veículo parou de cabeça para baixo próximo a um riacho. A causa do acidente ainda não foi informada. Sabe-se que o ônibus tinha percorrido pouco mais de 300 km até o ponto em que acabou acidentado.

As mortes confirmadas pelo Corpo de Bombeiros são de um adulto e três adolescentes, que também não tiveram os nomes divulgados.

Outros 24 feridos foram encaminhados para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba, e outros cinco para a Casa de Caridade Leopoldinense. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Acidente com ônibus ocorreu quando time voltava para Duque de Caxias, no RJ (Reprodução/O Vigilante Online)

Times se solidarizam com atletas

O acidente com o time juvenil repercutiu nas redes sociais, onde muitas equipes grandes se solidarizaram com os atletas. Entre elas estão Vasco, Botafogo, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro, Atlético-MG e Fortaleza. Veja abaixo algumas postagens:

O Botafogo lamenta o acidente com ônibus do Esporte Clube Vila Maria Helena (RJ). Muita força à instituição, e conforto aos familiares e amigos das vítimas envolvidas nesta tragédia. Um dia triste para o futebol. — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 30, 2023

O Vasco da Gama lamenta profundamente o trágico acidente envolvendo o ônibus da delegação do Esporte Clube Vila Maria Helena, na madrugada desta segunda-feira.



O Clube presta solidariedade aos familiares e amigos neste difícil momento.



🖤 — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 30, 2023

Lamentamos profundamente o acidente envolvendo o ônibus que conduzia a delegação do Esporte Clube Vila Maria Helena nesta madrugada.



Toda a nossa solidariedade aos amigos e familiares das vítimas que nos deixaram e uma pronta recuperação aos que ficaram feridos. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 30, 2023

O Sport Club Corinthians Paulista se solidariza com as famílias das vítimas do acidente com o ônibus que transportava a equipe do Esporte Clube Vila Maria Helena, na madrugada desta segunda-feira (30/01). — Corinthians (@Corinthians) January 30, 2023

Uma tragédia como essa é motivo de dor para todos que fazem o futebol brasileiro. Que o Esporte Clube Vila Maria Helena, seus atletas, dirigentes, familiares e torcedores, possam receber toda a nossa força e solidariedade. 🙏 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) January 30, 2023

O Cruzeiro se solidariza com todos os familiares e amigos das vítimas do acidente com o ônibus que transportava delegações de base do Esporte Clube Vila Maria Helena, de Duque de Caxias-RJ.



Que todos os sobreviventes desta tragédia possam se recuperar da melhor forma possível. — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 30, 2023

É com pesar que o Atlético recebe a notícia do acidente com o ônibus do Esporte Clube Vila Maria Helena, de Duque de Caxias, esta madrugada, na BR-116.



Nossos sentimentos aos familiares e amigos dos falecidos e nosso desejo de pronta recuperação a todos os feridos. — Atlético (@Atletico) January 30, 2023

A FMF lamenta o falecimento dos integrantes do EC Vila Maria Helena, envolvidos em um acidente, nesta madrugada, aqui em Minas. Desejamos pronta recuperação aos feridos. Força aos familiares e amigos das vítimas neste momento tão difícil! — Federação Mineira de Futebol (@FMF_Oficial) January 30, 2023

O Duque de Caxias FC lamenta profundamente o acidente sofrido pela delegação do Esporte Clube Vila Maria Helena quando voltava da Copa Nacional, em Ubaporanga-MG. Nos solidarizamos com atletas, comissão técnica, amigos e familiares nesse momento tão difícil e doloroso. 🌹⚫ pic.twitter.com/O7xYRoQfx4 — Duque de Caxias FC (@duquedecaxias) January 30, 2023

