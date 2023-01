Quina paga R$ 619,9 mil hoje; confira os números

Os sortudos de plantão podem botar as mãos no prêmio de R$ 619,9 mil que a Quina vai pagar nesta segunda-feira (30) a quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados pela Quina nesta segunda-feira são:

10, 16, 22, 69, 76

Manaus

No sábado, um apostador de Manaus (AM) foi o grande ganhador da Quina e levou para casa um prêmio de R$ 1.418.601,25.

Quarenta e sete apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 6.954,32. Também foram premiados os apostadores que acertaram o terno, com R$ 81,93. Ao todo foram 3.799 apostas com quatro pontos.

Super Sete vale hoje R$ 800 mil

Quem acertar os sete números sorteados para a Super Sete pode levar para casa o prêmio estimado em R$ 800 mil, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números da Super Sete nesta segunda-feira são:

3, 9, 9, 9, 1, 4, 8