Prefeitura de SP e Metrô promovem ação de empregabilidade entre hoje e amanhã; saiba mais

A Prefeitura de São Paulo e o Metrô promovem uma ação conjunta na estação Guilhermina-Esperança, na Linha 3-Vermelha, de orientação e encaminhamento para vagas de emprego. O atendimento é feito nesta segunda (30) e terça-feira (31), das 9h às 15h.

Os profissionais do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) farão uma avaliação do perfil dos interessados, além de auxílio para carteira digital.

Além disso, os interessados em empreender receberão atendimento para tirar dúvidas sobre formalização de documentos, além de informações sobre os cursos e programas gratuitos que são oferecidos pela ADE Sampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento).

Cate e ADE Sampa

O Cate é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, que oferece oficinas voltadas para a inclusão no mercado de trabalho. Além de formação e orientação ao MEI (Microempreendedor Individual), também auxilia na inscrição da carteira digital e no saque do seguro-desemprego.

Já a ADE Sampa visa ajudar pessoas que têm interesse em abrir um negócio, tirando dúvidas sobre formalização para MEI, além de oferecer cursos gratuitos sobre empreendedorismo para a estruturação e gestão de negócios.

