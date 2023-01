Mais uma vítima da chuva em SP: mulher morre após carro descer ribanceira e cair dentro de lago

Condutor perdeu o controle durante chuva, desceu ribanceira e carro caiu em lago, em Pilar do Sul, no interior de SP (Divulgação/Polícia Militar)

As fortes chuvas que atingiram o Estado de São Paulo no fim de semana causaram mais uma morte. Em Pilar do Sul, no interior do estado, a passageira de um carro que desceu uma ribanceira e caiu dentro de um lago não resistiu aos ferimentos. O condutor do veículo e outra mulher conseguiram se salvar.

O acidente aconteceu na noite de domingo (29), na altura do km 136 da Rodovia Francisco José Ayub, a SP-264. Segundo a Polícia Militar, chovia forte quando o motorista do carro perdeu o controle da direção e desceu uma ribanceira. O veículo acabou dentro de um lago.

Mesmo ferido, o condutor conseguiu sair e pedir socorro. As duas passageiras ficaram presas no veículo e uma delas acabou morrendo ainda no local.

Os feridos foram socorridos pelos bombeiros e levados para a Santa Casa de Misericórdia de Pilar do Sul. Eles permaneciam internados na manhã desta segunda-feira (30), mas não há mais detalhes sobre o estado de saúde deles.

Mais vítimas

No sábado (28), um motociclista morreu após ser arrastado para dentro do Rio Verde, no bairro Cidade Líder, na Zona Leste de São Paulo. Chovia forte quando ele acabou sendo levado pela força da água.

Cinco viaturas e um helicóptero foram enviados para o local, mas o homem já foi encontrado morto.

As pancadas de chuva causaram alagamentos e quedas de árvores em diversos pontos da Capital tanto no sábado quanto no domingo. E conforme a previsão do tempo, os últimos dias de janeiro devem continuar com características típicas do verão, com sol, calor e pancadas de chuva, especialmente à tarde e à noite.

