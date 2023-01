Latido de vira-lata salva idoso de 82 anos perdido em mata; entenda

Foi graças aos latidos de um cachorro vira-lata que os bombeiros localizaram um idoso de 82 anos que estava perdido em uma mata em Ipatinga, em Minas Gerais.

O homem havia desaparecido na tarde da última sexta-feira (27), após sair para passear com seu cão por volta das 16h na mata fechada nos fundos do bairro Vila Ipanema e se perder. Familiares informaram o desaparecimento aos militares.

Os dois só foram encontrados no dia seguinte. O idoso estava deitado no chão e consciente. O cachorro, fiel, não saiu do lado dele.

As buscas

Os bombeiros se dividiram em duas equipe e seguiram por trilhas distintas. Durante as buscas, foi possível ouvir os latidos do animal e, assim, localizar o tutor.

Os militares forneceram água e alimento ao idoso. Depois, o carregaram por parte do trajeto até a viatura dos Bombeiros.

Ele foi deixado sob cuidados médicos no Hospital Márcio Cunha em Ipatinga na companhia da filha.

