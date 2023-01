Jovem morre atropelada ao sair de festa pré-carnaval: “Arrastada por vários metros”, diz amigo

Estefany Ferreira Medina, de 20 anos, morreu após ser atropelada por carro em alta velocidade, no interior de SP (Reprodução/Arquivo pessoal)

A jovem Estefany Ferreira Medina, de 20 anos, morreu após ser atropelada em uma estrada de terra que dá acesso a um conjunto de chácaras, entre São José do Rio Preto e Cedral, no interior de São Paulo. Um amigo da vítima, que não quer ser identificado, contou que ela saía de uma festa pré-carnaval, na manhã de domingo (29), quando foi atingida pelo veículo e arrastada por vários metros. O condutor, que foi preso horas depois, não prestou socorro.

“Ela foi arrastada por vários metros. A gente escutou o barulho do carro vindo, mas foi muito rápido. O motorista desceu do carro, viu a vítima e simplesmente voltou. Não prestou socorro algum”, contou o amigo ao site G1.

Estefany esperava a chegada de um motorista de aplicativo quando foi atropelada. Ela estava acompanhada por outros amigos, que escaparam por pouco de serem atingidos pelo carro em alta velocidade.

“Curtimos muito a festa. Não imaginávamos que terminaria dessa maneira. Não fomos atingidos por centímetros. É uma cena que não vamos tirar tão cedo da mente. Não consegui dormir ainda”, desabafou o amigo.

Após o atropelamento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram já constataram que a jovem estava morta. O corpo dela foi, então, encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto.

O motorista suspeito de atingir a jovem fugiu do local, mas foi encontrado e preso pela Polícia Militar ainda no domingo, em Guapiaçu, também no interior de São Paulo.

Ele, que tem 23 anos, confessou aos agentes que tinha feito o consumo de bebidas alcóolicas e foi levado para a sede da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Rio Preto. O rapaz deve passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira (30).

