Defesa de Dani Alves foca na estratégia do “sexo consensual” e diz que ele mentiu para não revelar traição

A defesa do jogador brasileiro Daniel Alves entrou nesta segunda-feira com recurso no 15º Tribunal de Instrução de Barcelona solicitando que o jogador responda em liberdade à acusação de estupro.

Dani Alves está em uma penitenciária com ala reservada para agressores sexuais há uma semana, depois que a Justiça solicitou sua prisão preventiva. Pesa contra ele a acusação de uma jovem que afirmou ter sido estuprada no banheiro da boate Sutton, em Barcelona, no último dia 30 de dezembro.

Seu pedido de prisão preventiva foi feito durante seu depoimento, quando ele negou conhecer a jovem e depois mudou sua versão, dizendo que o sexo foi consentido. As contradições em seu depoimento e o fato de não ter residência fixa na Espanha foram fundamentais para a juíza que analisa o caso aceitar o pedido do Ministério Público de prisão preventiva, sem direito à fiança.

Na peça apresentada pela defesa, o advogado sustenta que Daniel mentiu inicialmente sobre conhecer a jovem porque não queria revelar a traição para sua esposa e que a relação sexual com a jovem foi consensual, a última versão apresentada por Daniel Alves à Justiça.

A Defesa alega ainda que o jogador tem uma casa em Barcelona e que por isso pode responder as acusações em liberdade, sendo monitorado por uma bracelete eletrônico para garantir que ficará em uma região delimitada pela Justiça e entregue seu passaporte à Justiça. Essas alegações buscam desconstruir a argumentação do pedido de prisão da promotoria, que alegou “alto risco de fuga” do jogador.

O pedido será analisado pela Audiência de Barcelona, que deverá se posicionar se aceitará ou não o pedido dos advogados da Defesa para tirar o jogador da cadeia, mas os advogados de Dani se mostraram otimista e esperam tirá-lo da prisão em menos de um mês.