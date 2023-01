“Aceito o que vier, nada me assusta” teria dito Dani Alves aos companheiros de cadeia

O jogador brasileiro Daniel Alves, preso em Barcelona sob acusação de estupro de uma jovem de 23 anos no banheiro da boate Sutton, disse na prisão que “aceitará o que vier”, segundo notícia publicada pelo jornal La Vanguardia.

“Saí de casa quando tinha apenas 15 anos. Superei situações muito difíceis e complicadas na minha vida. Isto será mais um que vai passar. Não, nada me assusta”, teria dito o jogador aos demais detentos que dividem com ele o módulo 13 do presídio Brians2, em Sant Esteve Sesrovires, Barcelona.

O jogador teve sua prisão preventiva decretada no último dia 20, sem direito a fiança, depois que a Justiça encontrou contradições em seu depoimento e resolveu acatar o pedido do Ministério Público, que temia que ele fugisse do país.

Nesta segunda-feira, seu advogado, Cristóbal Martell apresentou recurso ao Tribunal de Barcelona pedindo que seu cliente aguarde o julgamento em liberdade. Entre outras garantias, ele sugere que Dani use uma pulseira eletrônica e entregue o passaporte na Justiça. A defesa alega também que o jogador possui uma casa em Barcelona, onde pode ficar até a decisão da Justiça.

Estratégia

A estratégia da defesa, segundo os jornais espanhóis, segue na linha de continuar afirmando que o brasileiro Daniel Alves teve sexo com a jovem sim, mas foi consensual. Ele mentiu às autoridades, dizendo que não conhecia a mulher, para que sua esposa não soubesse de sua infidelidade, segundo sua defesa.

Atualmente o jogador divide cela com outro brasileiro, que foi guarda-costas de Ronaldinho e porteiro de algumas casas noturnas de Barcelona. Segundo as autoridades, ele ainda está em fase de adaptação ao sistema carcerário e não tem nenhum tratamento diferenciado dos demais presos da cadeia Brians 2.