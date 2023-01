Não passou no vestibular? Confira dicas sobre como estudar e se preparar para as provas deste ano

Estudantes já devem traçar novos planos de estudos para as provas de 2023 Marcos Santos/USP Imagens

O ano letivo de 2023 já começou para muitos e chega a hora de traçar os planos para o novo ciclo de estudos. Quem não conseguiu ser aprovado no vestibular almejado no ano passado tem a chance de refletir sobre os rumos que deve tomar e planejar quais serão seus próximos passos.

Para dar uma força aos vestibulandos nessa fase, professores que integram a plataforma Stoodi, que oferece cursinhos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares, dão dicas preciosas para ajudar quem precisa fazer um planejamento nos estudos.

Veja abaixo:

Faça uma análise crítica sobre metodologia de estudos

Professor de história do Stoodi, Eduardo Dimas sugere que, passado o baque de não ter passado no vestibular, o aluno deve deixar de lado os julgamentos: “Você se dedicou fez o que era possível e o resultado, por mais que não tenha sido o suficiente, é válido e servirá para começar a frente neste ano”, disse.

O professor sugere, no entanto, uma análise crítica sobre provas que foram realizadas e sobre a metodologia de estudo adotada anteriormente.

“Fazer um levantamento das matérias onde mais teve dificuldades, para que desta forma possa montar um cronograma de estudos que permita ter momentos de revisão dos temas. É necessário também estabelecer prioridades de universidades, afinal, um bom resultado nas provas vai além do conhecimento, é fundamental estar acostumado com a linguagem de cada vestibular, por exemplo se o vestibular é mais conteudista, ou mais interpretativo, se cobra mais na área de humanas e etc”, destacou ele.

Dimas alerta para que o aluno não deve se deixar cair na ideia de que não precisa assistir aulas de temas que julgue serem fáceis.

“Por mais que a base de um tema não se altere, sempre há coisas novas a serem aprendidas e novos comentários que os professores podem vir a fazer. Portanto, logo após ter feito toda essa análise, organize uma rotina de estudos que permita momentos de descanso, lazer e exercícios físicos para manter tanto sua boa saúde física e mental”, ressaltou o professor.

Como não se assustar diante da ampla concorrência

Professor de química do Stoodi, Filippo Fogaccia diz que aprovações em áreas muito concorridas, como medicina, direito e engenharia, ocorrem em grande parte depois de, no mínimo, um ano após a conclusão do ensino médio.

“Se o curso que está tentando entrar, não faz parte daqueles de ampla concorrência, tente procurar seu curso em outras instituições diferentes daquelas que está tentando [se o vestibulando quer, por exemplo, farmácia na USP ou Unicamp, que são públicas de alta concorrência, a Unifesp tem curso de farmácia, é pública e a qualidade é tão boa quanto USP e Unicamp]. Além de te dar maior experiência com vestibulares de famílias diferentes, aumenta sua chance de ser aprovado”, destaca.

Filippo lembra que é preciso ter uma atenção especial às listas de chamada. “Muitos acreditam que não conseguiram entrar, pois só olharam a primeira chamada dos convocados [ou primeira lista]. Cursos que não são de ampla concorrência não ocupam todas as vagas com os primeiros candidatos e aí chamam os candidatos remanescentes. Então, assim que sair a primeira lista, caso seu nome não esteja lá, não desanime! Olhe com cuidado sua classificação. Se você ficou em boa classificação, pode ser que ainda seja convocado em listas futuras!”, orienta o professor.

Mantenha o foco na rotina de estudos

Professora de redação da plataforma, Letícia Flores lembra da importância de o vestibulando seguir com o seu objetivo. “Mesmo quando a motivação falhar, é importante comprometer-se consigo mesmo por meio de hábitos que reforcem sua disciplina - e não só com os estudos. Uma maneira é começar o dia alongando o corpo [na cama mesmo] e, se possível, até fazendo uma caminhada ao ar livre. Mas é preciso constância!”, destaca ela.

A educadora ainda reforça que escrever metas diárias, também pela manhã, é uma forma de garantir que aluno cumprirá a maior parte do seu cronograma de estudos, além de permitir visualizar o que não foi possível fazer para que seja realizado nos dias seguintes.

Letícia também indica adotar o hábito de meditar sempre no mesmo horário todos os dias - é uma excelente maneira de fazer a mente entender o comprometimento e ter a clareza sobre os objetivos ao longo do ano. Manter-se sempre hidratado e cuidar da alimentação também são primordiais.

“Tente ler por prazer sempre que possível. Escute e dance as músicas de que gosta, passeie, interaja com seus amigos e familiares. Lembre-se de que, antes de mais nada, você é um ser humano que precisa estar mentalmente saudável para dar conta de mais um ano de estudos rumo à sua meta”, finaliza.