Quina: veja as 5 dezenas que podem pagar R$ 1,4 milhão neste sábado

A Quina, concurso 6063, pode pagar R$ 1,4 milhão a quem acertar as cinco dezenas sorteadas na noite deste sábado (28).

Cruze os dedos e confira a sequência premiada:

07 - 15 - 16 - 61 - 62

Prêmio acumulado

Ninguém acertou as cinco dezenas da Quina da última sexta-feira (24) e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Vinte e duas pessoas, porém, marcaram, a quadra (quatro pontos) e vão levar para casa R$ 12.778,14. Outras 2.284 fizeram o terno (três acertos) e vão receber R$ 117,22 cada.

Veja aqui quais foram as dezenas sorteadas para a Quina ontem.

Vale lembrar que a loteria volta na próxima segunda-feira (30), com sorteio a partir das 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h desse dia pela internet ou em qualquer casa lotérica do Brasil.

LEIA TAMBÉM: