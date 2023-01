Lotofácil sorteia R$ 1,5 milhão; veja as dezenas

O concurso 2726 da Lotofácil, sorteado pela Caixa Econômica Federal neste sábado (28), pode pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que adivinhar as 15 dezenas.

Veja os números da sorte aqui:

02 - 05 - 06 - 08 - 09

10 - 11 - 14 - 16 - 17

18 - 19 - 20 - 21 - 23

Último sorteio da Lotofácil

Na sexta-feira (27), quatro pessoas dividiram o prêmio principal da Lotofácil. Cada uma delas levou para casa R$ 377.777,04.

Os sortudos são de Salvador (BA), Aparecida de Goiânia (GO), Ipatinga (MG) e Sete Lagoas (MG).

Além deles, 326 apostadores marcaram 14 dos 15 pontos e vão receber R$ 1.388,45 cada. Já quem marcou 13 dezenas - 11.233 pessoas - vai ganhar R$ 25.

Clique aqui para conferir os números sorteados.

A Lotofácil volta na segunda-feira (30), com sorteio a partir das 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h desse dia pela internet ou em qualquer casa lotérica.

