Homem mantinha namorada acorrentada em casa; ‘ele a trancou e quebrou celular’, diz delegada

Um homem foi preso em flagrante por manter a namorada em cárcere privado em uma casa em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o rapaz chegou a manter a vítima acorrentada para que ela não fugisse.

Segundo o “G1″, com informação dos policiais civis da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Nova Iguaçu, o casal se conheceu pela internet há nove meses. A jovem, de 27 anos, morava em Natal, no Rio Grande do Norte, e se mudou para o Rio com a promessa de um casamento feliz.

“A vítima foi atraída com a visão de que ia ter uma vida com um homem carinhoso, um homem atencioso, que era romântico na internet. Quando chegou aqui, ela viu um homem agressivo, que a agredia o tempo todo, possessivo e que não a deixava trabalhar. Ele não a deixava manter contato com os seus familiares. Quando ela resolveu romper o relacionamento, ele a trancou dentro de casa, quebrou o celular e acabou com qualquer contato dela com o mundo externo”, afirmou a delegada Mônica Areal, de acordo com o portal de notícias.

Amiga percebeu que algo estava errado

A vítima passou a ser mantida acorrentada e só foi encontrada depois de uma semana presa. Isso porque uma amiga sentiu sua falta e resolveu ir até o endereço do agressor, que fugiu.

Os policiais, porém, conseguiram localizar o suspeito em um matagal. Ele vai responder por lesão corporal, cárcere privado e violência psicológica.

A vítima, segundo a polícia, deve voltar a Natal.

