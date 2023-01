Esposas de outros presos reclamam de ‘tratamento favorável’ a Daniel Alves; entenda

Esposas e familiares de presos da penitenciária de Brians 2, a cerca de 40km de Barcelona e que acomoda Daniel Alves, reclamam de privilégios ao jogador, acusado por agressão sexual.

Segundo informações da TV Telecinco, reproduzidas pelo “UOL”, Daniel Alves estaria recebendo “tratamento favorável” na prisão.

A reportagem cita que quem está no módulo 3 só pode receber visitas aos domingos, mas o presídio aguardava na última sexta-feira (27) a chegada da mãe do jogador.

“Não sabemos se vão atrasar nosso ‘cara a cara’”, disse a esposa de um preso ao veículo de comunicação.

O que vem pela frente

Daniel Alves completou ontem uma semana na prisão. O advogado espanhol Francisco Javier Soto conversou com o “LANCE!” e detalhou os próximos passos do caso.

Segundo o defensor, a prisão preventiva de Daniel Alves pode chegar a quatro anos e, se for condenado, o tempo pode atingir 15 anos.

Soto explicou que, agora, caberá recurso da defesa pela Ordem de Prisão Preventiva comunicada e sem fiança. “Referido recurso será ouvido pelo juiz de instrução da causa que será julgada, levando em consideração os argumentos do novo advogado de defesa do atleta, do Ministério Público e da denunciante. Se as alegações da defesa forem negadas, caberá ao Tribunal Provincial de Barcelona decidir. Paralelamente, se seguirá a instrução do processo, em que tanto as partes envolvidas como o Juiz de Instrução poderão exigir diligências para encerramento do período de instrução.”

O advogado continuou: “Encerrado o período de instrução, será expedido despacho de transformação da Prova Oral, no qual o Ministério Público e a denunciante formularão suas acusações propondo os meios de prova que serão utilizados, sendo posteriormente os autos remetidos à Vara Criminal/ou ao Tribunal Provincial consoante o crime indicado seja igual ou superior a cinco anos. Recebido o processo pelo órgão julgador, o atleta apresentará defesa apresentando os meios de prova que utilizará, sendo, então, marcada a data do julgamento. Concluído o Julgamento, é proferida sentença da qual cabe recurso”, disse.

