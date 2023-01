Caso Dani Alves: entenda como funciona salas VIPs em boates de Barcelona, como aquela onde jovem diz ter sido estuprada

Desde que explodiu a acusação de estupro contra o jogador brasileiro Daniel Alves em uma boate de Barcelona, muito tem se falado sobre as áreas VIPs destinadas aos mais abastados, onde uma única garrafa de bebida pode passar dos 500 euros (R$ 2.774,00) e um show particular pode chegar a 24 mil euros (R$ 133 mil).

O programa de rádio catalão Islándia, da Rac 1, entrevistou garçons que trabalham na noite de Barcelona para entender como funciona o acesso das jovens a esses locais exclusivos onde circulam empresários, jogadores de futebol e milionários em geral.

Um dos entrevistados é ex-funcionário da Sutton, local onde ocorreu o suposto estupro do qual é acusado Daniel Alves, chamado Pablo Jofra, uma das boates para ricos da cidade espanhola.

Funcionários da boate que socorreram a vítima também prestaram depoimento à Justiça (Reprodução)

Ele afirma que pessoas de alto poder aquisitivo pagam pelas salas VIPs e pedem aos garçons para chamarem meninas entre o público da discoteca. Esse é também o papel deles nas casas noturnas, procurar ‘meninas legais’ para os ricos. Invariavelmente, segundo ele, as meninas aceitam o convite, porque nas salas VIP todo o consumo dos convidados é de graça.

A maioria das vezes o público das salas VIP é masculino e a boate tem um único intuito levando as convidadas para as salas: fazer com que elas sirvam de incentivo para que os homens gastem mais dinheiro para impressioná-las.

Os garçons dessas casas noturnas, nestes casos, são instruídos a sugerir discretamente às jovens que se forem a uma determinada sala VIP terão bebidas de graça.

Álcool e sexo

As noites regadas a bebidas caras e ao luxo, invariavelmente, acabam mal, com dezenas de meninas embriagadas e incapaz de zelarem por sua segurança. Ele conta que já teve que chamar os seguranças para impedir que uma menina completamente bêbada saísse da boate com um homem mais velho que ninguém sabia de onde tinha surgido.

Estupro

Sobre o caso do suposto estupro envolvendo o jogador Daniel Alves, ele garantiu que essa não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. O caso do jogador brasileiro tomou essa proporção, segundo ele, porque ele é quem é e o clube ativou o protocolo usado em casos de agressão sexual, mas esse tipo de coisa sempre aconteceu em maior ou menor proporção. (Com informações do La Vanguardia)