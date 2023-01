Alerta de golpe: criminosos pedem Pix para liberar dinheiro da revisão da aposentadoria

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) incluiu recentemente em seus canais digitais opção “Revisão da Vida Toda”, que permite que os aposentados e pensionistas solicitem uma nova análise dos cálculos dos benefícios, sem a obrigatoriedade de entrar com uma ação na Justiça. No entanto, criminosos já se aproveitam dessa medida para aplicar golpes. Eles entram em contato por mensagens e pedem que os beneficiários façam um pagamento via Pix para que as verbas atrasadas sejam liberadas.

“A chance de reaver o valor é muito pequena, dificilmente vão encontrar o golpista. Vai ficar a critério da autoridade policial investigar o caso”, alertou o advogado previdenciário João Badari. Em entrevista ao site UOL, ele disse que um dos seus clientes perdeu R$ 4,7 mil para os golpistas.

A “Revisão da Vida Toda”, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em dezembro passado, pode ser pedida por aqueles trabalhadores que passaram a contribuir antes de 1994 e que se aposentaram depois de 1999. Essa medida abrange as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, especial, pessoa com deficiência, invalidez e também pensão por morte.

Logo depois de incluir a solicitação da revisão em seus canais digitais, o próprio INSS alertou aos beneficiários para o risco de golpes. Na ocasião, o órgão ressaltou que não entra em contato com seus segurados, por telefone, e-mail, redes sociais ou outros canais.

Golpe: criminosos pedem Pix para que dinheiro atrasado de aposentadorias sejam liberados (Reprodução/Arquivo pessoal)

Como o golpe é aplicado?

Mesmo com vários alertas, os criminosos continuam a agir a fazer vítimas. Eles conseguem os dados dos alvos pela internet, como CPF e número do processo, e entram em contato por WhatsApp se passando por um advogado, vinculado ao INSS, para dar mais credibilidade.

Em seguida, dizem para as vítimas que elas têm recursos para serem liberados após a revisão e pedem que eles façam transferências via Pix para o recebimento do dinheiro.

Em alguns casos, os bandidos chegam a enviar cartas no formato PDF mencionando algumas “pendências” que precisam ser resolvidas para que o dinheiro seja liberado. Assim, muitas pessoas acreditam que se trata mesmo de alguém relacionado ao INSS e acabam caindo no golpe.

Como se proteger

O INSS alerta os aposentados para que fiquem atentos aos seguintes cuidados: