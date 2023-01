VÍDEO: Casal grava a própria queda durante passeio romântico de balão; dupla sofreu várias lesões

Um casal viveu um verdadeiro pesadelo ao tentar fazer um passeio romântico de balão, em Santa Catarina. O fisiculturista e youtuber Fabrício Pacholok estava com a esposa, Juliane Sestak, quando começou a gravar a aventura. No entanto, o vídeo não teve o desfecho esperado e mostrou quando o balão caiu entre Praia Grande e São João do Sul (assista abaixo). Os dois sofreram várias fraturas e estão hospitalizados. O piloto também se feriu.

O acidente aconteceu na quarta-feira (25). Fabrício e a esposa passavam férias no Sul catarinense e decidiram gravar o passeio de balão para compartilhar com os seguidores nas redes sociais.

As imagens começam a mostrar o momento em que eles embarcaram e o piloto deu as orientações de segurança. Em seguida o passeio começou e, algum tempo depois, é possível ver que o balão atinge algumas árvores e começa a tensão.

“Ai, a rede, a rede [elétrica]”, grita Juliana, enquanto o balão caiu e atingiu alguns cabos de energia. Em seguida, o piloto tentou pousar, mas acabou caindo. Por fim, as imagens mostraram os passageiros feridos.

O vídeo ainda mostrou Fabrício falando sobre o que tinha acontecido: “Queria muito fazer esse vídeo do passeio, não foi como eu queria, mas daqui a pouco o pessoal vai saber que a gente sofreu um acidente, então acho que aqui todo mundo vai saber que a gente está bem e vamos ficar um período off. Mas graças a Deus, nada mais sério”, disse ele.

“Graças a Deus, tinha gente que conseguiu afastar o cilindro. Por alguns instantes eu pensei que a gente ia morrer queimado”, relatou.

O piloto do balão também ficou ferido no acidente. Ele sofreu queimaduras no rosto e nos braços, mas foi socorrido e passa bem, segundo o casal.

Ferimentos

Fabrício contou horas mais tarde nas redes sociais que teve duas costelas, fêmur e pé quebrados e uma perfuração do pulmão. Já a esposa dele quebrou os ossos da perna (tíbia e fíbula). Eles foram socorridos para hospitais da região e, na quinta-feira (26), foram tranferidos para uma unidade de saúde em São Paulo, onde devem ser submetidos a cirurgias.

Ainda segundo a postagem, o fisiculturista teve uma haste de metal externa fixada no fêmur, e a esposa uma haste fixada na tíbia e na fíbula.

Investigação

Em nota, a Prefeitura de Praia Grande informou que montou um comitê para apurar as causas do acidente e que está, junto com a Confederação Brasileira de Balonismo (CBB), colaborando com as autoridades policiais.

A administração municipal destacou que a investigação vai apurar se a empresa que prestava o passeio de balão seguiu os protocolos de segurança. Esses trabalhos ocorrem em sigilo.

