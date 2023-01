Saiba quem é ‘Fátima Tubarão’ e outros golpistas presos na operação da PF

A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira (27) mandados de prisão contra 11 pessoas acusadas de envolvimento nos atos golpistas do último dia 8 de janeiro no Distrito Federal.

Um dos mandados já cumpridos foi contra Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, de 67 anos, conhecida como “Fátima Tubarão”, que aparece em um dos vídeos nas redes sociais gritando “Vou pegar o Xandão agora”, referindo-se ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Fátima tem uma condenação de 3 anos em regime semiaberto por tráfico de drogas e uma denúncia por falsificação de documentos e estelionato feita pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).

Em Minas Gerais foram presos Eduardo Antunes Barcelos e Marcelo Eberle Motta. Barcelos é advogado e trabalha como coordenador da assessoria jurídica da Santa Casa da Misericórdia de Cataguases e Motta é coordenador do movimento “Direita vive!”.

No Paraná, foi preso o empresário Claudio Mazzia. Há ainda mais um preso que ainda não foi identificado.

Entre os mandados cumpridos pela Polícia Federal está Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro, que aparece em um vídeo nas redes sociais em cima do prédio do Congresso Nacional com os olhos avermelhados, segundo ele uma reação às bombas de gás lacrimogêneo.

Os presos ficarão detidos e prestarão depoimento nesta sexta-feira. Eles devem responder por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Os mandados de segurança estão sendo cumpridos nos seguintes estados:

- Distrito Federal: 2 mandados de prisão, 4 de busca e apreensão

- Espírito Santo: 4 mandados de prisão, 8 de busca e apreensão

- Minas Gerais: 2 mandados de prisão, 4 de busca e apreensão

- Paraná: 1 mandado de prisão, 1 de busca e apreensão

- Rio de Janeiro: 1 mandado de prisão, 9 de busca e apreensão

- Santa Catarina: 1 mandado de prisão, 1 de busca e apreensão