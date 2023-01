Ladrão invade casa, luta contra morador e morre ao cair da escada

Um ladrão morreu após invadir uma casa no bairro Cidade Líder, na Zona Leste de São Paulo, e cair de uma escada.

O caso aconteceu na última quarta-feira (25). Segundo o “G1″, com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), as vítimas contaram que o bandido entrou na residência no momento em que a família estava descarregando as compras do veículo.

O homem, armado, assustou um dos moradores - um adolescente -, que correu para o quarto. O pai, ao notar que o ladrão estava indo atrás do filho, reagiu. Ele e o criminoso entraram, então, em luta corporal e acabaram caindo de uma escada.

O assaltante não resistiu aos ferimentos e morreu.

Polícia

O caso foi registrado como morte suspeita, legítima defesa e tentativa de roubo à residência no 53° DP (Parque do Carmo).

Exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal) foram solicitados. A arma usada no crime foi apreendida.

LEIA TAMBÉM: