Confira a lista dos aprovados no vestibular da Unicamp 2023

A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp) liberou ontem a lista da primeira chamada dos aprovados no vestibular de 2023. O prazo inicial era 6 de fevereiro, mas foi antecipada. Veja a lista.

Todos os convocados na lista de primeira chamada deverão realizar suas matrículas de forma remota a partir das 9h do dia 7 de fevereiro até o dia 9 de fevereiro no site da Comvest. Quem perder o prazo ficará sem a vaga.

Todas as notas dos estudantes que prestaram o vestibular da Unicamp estarão à disposição para consulta a partir de terça-feira, dia 31. A lista de segunda chamada deve ser liberada para consulta em 13 de fevereiro.

Nesta primeira lista foram convocados 2.535 estudantes aprovados para 69 cursos oferecidos pela Universidade. Na segunda fase do vestibular 11.634 candidatos disputaram vagas. A abstenção da segunda fase do vestibular foi de 8,5%.

Os candidatos cotistas e que autorizaram o uso da fotografia para validação pela Comissão de Averiguação receberão um e-mail com instruções para a matrícula. Quem não autorizou será convocado para comparecer à comissão antes de realizar a matrícula.

Em nota, a Convest esclarece que a validação da autodeclaração dos candidatos que optaram por cotas étnico-raciais somente será realizada após avaliação da Comissão e a matrícula do candidato só será aceita após aprovação da Comissão de Averiguação.

PROVAS COLORIDAS

Pela primeira vez na história da universidade as provas do vestibular foram coloridas, segundo a Unicamp, com objetivo de deixá-las mais didáticas para os candidatos.

Neste ano, os cursos mais concorridos foram medicina, arquitetura e urbanismo, ciência da computação, ciências biológicas, engenharia da computação e comunicação social com ênfase em midialogia. Em medicina foram nada menos do que 293,87 candidatos disputando cada uma das vagas do curso.