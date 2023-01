Apostou na Lotofácil? Veja os números sorteados nesta sexta-feira

Quem acertar os 15 números da Lotofácil sorteados pela Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira (27) pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Confira as 15 dezenas da Lotofácil desta sexta-feira:

01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 22, 23, 24

Pará e Paraná

O sorteio desta quinta saiu para dois apostadores que estão em estados opostos do país. As apostas foram feitas em Itaituba, no Pará, e Apucarana, no Paraná, e cada uma delas engordou sua poupança em R$ 619.494,19.

Na segunda faixa de premiação, quatrocentos e setenta e três apostas acertaram 14 pontos e ganharam R$ 784,62. Na faixa dos 13 acertos foram 12.397 apostas quje levaram, cada uma, R$ 25. Veja os números sorteados.

Confira também o sorteio da Super Sete

O sorteio da Super Sete desta sexta-feira paga a quem acertar as sete dezenas na ordem sorteada pela Caixa um prêmio de R$ 750 mil,

Confira as dezenas do concurso 351 da Super Sete:

9, 9, 1, 4, 6, 6, 5