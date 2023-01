Sábado tem mutirão para renovação de CNH em São Paulo

Neste sábado (28), o Poupatempo realiza o segundo mutirão do ano para renovação da Carteira Nacional de Habilitação no Estado de São Paulo. O primeiro foi realizado no último dia 21 e atendeu 9,7 mil pessoas.

Os postos espalhados pelo estado esperam atender neste sábado ainda mais pessoas do que na primeira semana, prevendo o comparecimento de 10,2 mil motoristas que precisem regularizar a CNH até o dia 31 de janeiro.

O agendamento para o atendimento presencial deve ser feito a partir desta quinta-feira pelo site do Poupatempo, aplicativo, totens de autoatendimento ou pelo Whatsapp (11- 95220-2974).

LEIA TAMBÉM: Mulher é picada por escorpião escondido em cacho de bananas

Os motoristas com CNH C, D ou E precisam fazer o exame toxicológico nos laboratórios credenciados com antecedência, pois o laudo pode ser solicitado durante o exame médico. O exame é válido por dois anos e meio para menores de 70 anos e tem mesma validade da CNH para maiores de 70 anos.

A renovação simplificada pode ser feita de forma remota no Poupatempo ou no Detran.SP, sem a necessidade de comparecimento presencial. Basta seguir os passos do atendimento online, realizar o exame médico na clínica indicada e o documento chegará no endereço do contribuinte pelos Correios.