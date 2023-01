Quina acumulada paga R$ 1,4 milhão; veja números sorteados

Apostadores que acertarem as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal para a Quina podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,4 milhão nesta quinta-feira.

Veja os números sorteados para a Quina nesta quinta-feira:

22, 29, 30, 47, 74

LEIA TAMBÉM: Lotofácil desta segunda-feira paga R$ 1,5 milhão; confira números sorteados

Ontem acumulou

No sorteio de quarta-feira, ninguém fez a Quina e o prêmio acumulou. Quarenta e três apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 6.071,90. Também foram premiadas as 3.266 apostas que acertaram o terno e cada uma ganhou R$ 77,07.

Dupla Sena paga hoje prêmio de R$ 261 mil

O sorteio da Dupla Sena vai pagar nesta quinta-feira um prêmio de R$ 300 mil ao apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio. No segundo sorteio, o prêmio estimado é de R$ 40 mil

1º Sorteio

03, 21, 25, 34, 44, 50

2º sorteio

20, 24, 30, 39, 42, 46