O que se sabe sobre a separação de Gabriel Jesus e Raiane Lima

A influenciadora digital Raiane Lima, 21 anos, confirmou em seu Instagram na noite desta quarta-feira o fim de seu relacionamento com o jogador Gabriel Jesus, de 25 anos, com que estava casada desde julho de 2021 e tem uma filha de 5 meses, chamada Helena.

Nas redes sociais, os seguidores especulam os motivos que teriam levado o casal à separação em um relacionamento com tão pouco tempo de duração. Para evitar mais especulações, Raiane adiantou: “Não foi traição”.

“Antes que saia fofoca, eu mesma faço questão de avisar que eu e Gabriel não somos mais um casal. E quem quiser julgar, pode julgar. Quem quiser falar umas maldades, pode falar. Já que alguns gostam de desgraça, eu mesma faço questão de anunciar o fim de algo que quase me consumiu”, disse.

Em sua postagem, a jovem disse que o casal não suportou os problemas externos que atinam os dois, embora não tenha sido clara sobre o que levou à decisão da separação.

“A gente se dava bem, porém, por conta de problemas dos outros sempre atingia a gente. E eu não aguento mais, e não vou me forçar a algo que está me matando. É isso! Estou cansada, e com o psicólogo ferrado. Pronto, falei, estou leve!”.

Em um trecho da postagem, ela faz menção aos familiares “Quem quiser comemorar também, pode comemorar (principalmente os familiares”, levando os seguidores a acreditarem que os problemas vinham principalmente da família de ambos.

Na postagem, Raiane deixou claro que não irá falar mais sobre o assunto depois dessa postagem. “Depois desse post, vocês saibam que nunca mais irão me ver falar sobre o que vivemos, ou sobre qualquer assunto relacionado à nossa filha.”

O jogador Gabriel Jesus, que atualmente defende o time inglês Arsenal, até agora não se manifestou sobre a notícia do fim de seu casamento.