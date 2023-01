Mulher é picada por escorpião escondido em cacho de bananas

Uma mulher foi picada por um escorpião preto quando escolhia bananas em uma frutaria nesta terça-feira, em Santarém, no Pará,

Eliara Benderlack conta que foi comprar um cacho de banana para a mãe no bairro onde mora e quando escolhia a fruta sentiu uma picada no dedo. Ela disse ao proprietário do estabelecimento que tinha sentido “um choque” no dedo e estava doendo muito, como se fosse a picada de uma abelha.

Eliara disse que só descobriu que tratava-se de um escorpião quando uma banana soltou da penca e o bicho caiu em cima do balcão, ainda vivo e correndo. “Eu tomei um susto enorme”, disse.

A mulher foi levada às pressas para o Pronto Socorro municipal com dor e espasmos no dedo da mão direita, onde foi socorrida e tomou o soro antiescorpiônico. De acordo com Eliara, o infectologista pediu mais alguns exames, mas seu dedo desinchou e ela não sente mais dores.

O escorpião preto da Amazônia é o mais comum na região norte do país, mas não é considerado o mais perigoso.

Em São Paulo, a maioria dos acidentes são causados pelas espécies Tityus bahiensis (escorpião marrom), Tityus serrulatus (escorpião amarelo) e Tityus stigmurus (escorpião amarelo do nordeste). O segundo espécie tem entre 6 e 7 centímetros e é considerado o mais venenoso da América do Sul, podendo matar crianças e idosos.

LEIA TAMBÉM: “Conspiração Diabólica”: irmão de Dani Alves diz que ele caiu em uma cilada

O inseto pode ser encontrado em áreas verdes, parques, cemitérios, galerias de esgoto e terrenos baldios e locais com depósito de entulhos. Eles se alimentam principalmente de baratas e outros insetos, então quanto maior a sujeira e a incidência desses insetos, maior a probabilidade de encontrar escorpiões.

A pessoa picada, segundo os especialistas, deve correr para o hospital para tomar o soro, se possível levando o escorpião em um vidro lacrado para que os médicos saibam a qual espécie pertence.