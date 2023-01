Locutor esportivo Edson Rodrigues morre aos 79 anos; ele descobriu câncer há um mês

O locutor esportivo Edson Rodrigues, de 79 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (26) na casa em que morava, em Goiânia, Goiás. Ele, que descobriu um tumor no pâncreas há um mês, sofreu complicações gástricas e não resistiu. Conhecido como “monstro sagrado” e “melhor locutor esportivo do Brasil”, é considerado um dos maiores nomes do rádio brasileiro.

Ao longo dos mais de 60 anos de carreira, Edson narrou mais de 13 mil jogos e 4 mil gols. Ele atuou em emissoras de Goiás, Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Em Goiás, ele foi um dos destaques da Rádio Anhanguera, do Grupo Jaime Câmara, além de fazer transmissões na Brasil Central, Difusora, K do Brasil e por último, na Rádio Bandeirantes. Ele também atuou em rádios também veículos de Belo Horizonte, como a Rádio Itatiaia.

Na década de 1960, Edson chegou a atuar como jogador de futebol em Anápolis (GO). Mas a paixão pela locução falou mais alto e traçou a trajetória de sua carreira marcante.

Com muita tristeza, Gracinha e eu recebemos a notícia do falecimento do locutor Edson Rodrigues, aos 79 anos. Sua voz registrou momentos históricos do futebol e do rádio goiano. Sua história permanecerá viva em nossa memória. Meus sentimentos e solidariedade à família e amigos. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) January 26, 2023

Nas redes sociais, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e a primeira-dama Gracinha Caiado lamentaram a morte do narrador.

“Narrou milhares de gols e emocionou torcedores. Em mais de seis décadas de carreira e paixão pelo rádio, foi referência nas emissoras pelas quais passou e se tornou o grande nome da narração esportiva em Goiás. A história desse grande profissional permanecerá viva em nossa memória. Meus sentimentos e solidariedade à família e aos amigos de Edson Rodrigues”, escreveu o governador.

O time Vila Nova Futebol Clube também prestou suas homenagens e relembrou o slogan do narrador: “O Melhor Locutor Esportivo do Brasil”.

NOTA DE PESAR - É com profunda tristeza e consternação que o Vila Nova Futebol Clube recebe a notícia do falecimento de Edson Rodrigues, o Monstro Sagrado da narração esportiva brasileira, na madrugada desta quinta-feira, aos 79 anos.



Nota completa: https://t.co/0L7692niWZ pic.twitter.com/7CSbgcB9oN — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) January 26, 2023

Gilson Ricardo

No último dia 22, o jornalista Gilson Ricardo, outro ícone da cobertura esportiva no rádio, morreu aos 74 anos de idade, no Rio de Janeiro. Ele sofreu um infarto fulminante.

Gilsão, como era conhecido, foi locutor de programa de esporte da Rádio Globo por 35 anos. Atualmente era comentarista da Rádio Tupi.

Radialista Gilson Ricardo morre aos 74 anos (Reprodução/ Instagram @canaldogilsao)

