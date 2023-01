Jovem amputada critica falta de respostas e nega acordo proposto por hospital: “Esperava mais”

A jovem Gleice Kelly da Silva, de 24 anos, que teve a mão e o punho esquerdos amputados depois de dar entrada em um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro para dar à luz, conta que se reuniu com a equipe médica que a atendeu, mas segue sem respostas precisas. Em entrevista exclusiva ao portal UOL, ela contou que a unidade de saúde a ofereceu um acordo, mas ela não aceitou.

“Eu esperava mais dessa reunião, sinceramente. Me ofereceram um acordo, mas não aceitei. Disseram que vão me dar a prótese e a reabilitação, mas isso é o mínimo depois de tudo, né? Eles disseram que eu precisava de uma ambulância equipada para ser transferida, mas não tinha nada lá. Falaram que priorizaram a minha vida, invés da minha mão. Mas quem me garante que foi isso mesmo?”, afirmou.

A jovem contou que segue no aguardo do resultado da perícia feita pelo IML (Instituto Médico Legal) e também pelas conclusões das investigações conduzidas pelo Conselho Regional de Medicina e Ministério Público do Rio de Janeiro.

“Antes tivesse ido para um hospital público. Tive meus outros filhos no SUS, sem problema algum. O que me deu alegria para passar por tudo isso foi o Levi. Só de saber que ele está bem, fico aliviada”, ressaltou Gleice.

O drama da jovem começou no dia 9 outubro do ano passado, quando ela deu entrada no Hospital NotreDame Intermédica Jacarepaguá já de 39 semanas de gestação. O bebê dela nasceu no dia seguinte, de parto normal. Porém, a jovem começou a ter hemorragia depois do procedimento e teve um acesso venoso instalado na mão esquerda para que recebesse a medicação.

A paciente conta que passou a sentir fortes dores no membro, que com o passar dos dias foi ficando roxo e inchado. Após a piora do estado de saúde, ela foi transferida para outro hospital da mesma rede, que fica em São Gonçalo. Três dias depois que do parto, a família foi informada que ela teria o membro amputado.

Além do parto, que era previsto, Gleice foi submetida a um procedimento cirúrgico para colocação de um balão intra-uterino para conter a hemorragia. Logo depois, ela passou por outra operação, desta vez para amputação da mão e punho esquerdos. Após 17 dias internada, ela recebeu alta médica.

No entanto, 45 dias depois de dar à luz, voltou a ter hemorragia e, mais uma vez, precisou passar por uma curetagem por sucção.

Jovem de 24 anos dá entrada em hospital para parto e sai com o punho e a mão amputados, no RJ (Reprodução/TV Globo)

Hospital nega erros

A administração do hospital deu explicações sobre o caso e negou erros no atendimento. Em nota, a unidade de saúde informou que complicações após o parto puseram a vida de Gleice em risco e que a decisão de remoção de parte do braço se deu por uma “irreversível piora do quadro”.

“Devido à irreversível piora do quadro com trombose venosa de veias musculares e subcutâneas, houve a necessidade de se optar pela amputação do membro em prol da vida da paciente”, disse o hospital.

Processo de adaptação

Mãe de três filhos, Gleice afirma que está impedida de realizar algumas tarefas simples e diz que sente muita vergonha por conta da perda do membro.

“Tentei dar banho no meu filho, mas não consegui. Preciso de um suporte que é tipo uma boia que segura o bebê, isso vai me facilitar muito. Fiz amizade com uma moça na internet que é mãe e também não tem braço. Ela me manda vídeos de como trocar fralda, dar banho, como prender meu cabelo. Tem me ajudado bastante”, destacou ela ao UOL.

Por enquanto, ela está cumprindo a licença-maternidade, mas ainda não sabe para qual função vai realocada no mercado em que trabalha quando tiver que voltar.

“Eles ainda não sabem qual cargo vou exercer e falaram que posso até voltar para a mesma função, mas confesso que não quero, porque mexo com dinheiro. Se tiver qualquer erro de contagem nas notas, a responsabilidade vai ser minha”, disse Gleice.

