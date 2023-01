“Conspiração Diabólica”: irmão de Dani Alves diz que ele caiu em uma cilada

Falando pela primeira vez desde a prisão de Dani Alves por estupro, em Barcelona, Ney Alves disse que o irmão foi vítima de uma armadilha

“Meu irmão caiu em uma armadilha. Minha família não vai desistir. Meu irmão tem uma carreira impecável em todo o mundo e essa confusão em que ele se meteu está afundando sua carreira”, disse Ney Alves em uma entrevista ao programa ‘Espejo Público’.

Ney disse que toda a família está sofrendo muito com a prisão do jogador e que parece que estão em um jogo de xadrez.

“Definitivamente faremos todo o possível para tirar meu irmão desse esquema demoníaco-diabólico em que o meteu”, alertou o irmão.

O irmão do jogador disse que ele e o pai gostariam de viajar para a Espanha, mas seu pai está internado à espera de uma cirurgia de emergência, por isso a viagem foi adiada.

Provas

Daniel Alves teve a prisão decretada na última sexta-feira, quando foi prestar depoimento na delegacia de Barcelona sobre a acusação de estupro. O jogador vinha negando conhecer a vítima que o acusava, mas quando confrontada pela juíza sobre uma tatuagem íntima que ele tem entre o abdômen e a virilha, descrita pela vítima, ele confessou ter tido relações com ela, mas de forma consentida.

Pesam contra ele ainda imagens das câmeras internas da boate, que mostram que ele ficou cerca de 15 minutos no banheiro com a vítima e declarações de outra mulher que disse ter sido assediada e ‘tocada’ nas partes íntimas pelo jogador naquela mesma noite. Os exames médicos feitos na mulher que o denunciou também confirmam o estupro.

A prisão

O jogador foi transferido na semana para uma prisão com ala especial para agressores sexuais, com cela para apenas dois detentos e chuveiros individuais. Segundo as autoridades espanholas, a medida visa garantir a segurança de Daniel Alves na cadeia.