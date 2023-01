Bandido que matou fisioterapeuta ia ganhar R$ 500 pelo carro dela; ele integra quadrilha de desmanche

O criminoso suspeito de matar a fisioterapeuta Olívia Tsutsumi Ambrogi, de 43 anos, durante um assalto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, iria receber o valor de R$ 500 pelo carro dela. Conforme a Polícia Civil, Manuel Moreira, de 43, é integrante de uma quadrilha de desmanche de veículos que atua na região. O homem está foragido e é procurado.

Outros dois suspeitos de envolvimento no latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foram presos. Em depoimento, um deles preferiu se manter calado. Já o outro confessou que o objetivo do bando era roubar o carro da vítima para depois encaminhar para um desmanche.

“Ele [criminoso] nos informou que eles ganham R$ 500 por veículo que encaminham, mas, no momento em que foi questionado sobre quem seria o receptador, ele ficou em silêncio”, explicou a delegada Kelly Cristina Sacchetto, responsável pelas investigações.

Olívia foi morta por volta das 11h da última segunda-feira (23). Imagens de câmeras de segurança registraram quando ela chegou até a Rua Góis Monteiro, no bairro Jordanópolis, e estacionou o carro. Ela saiu do veículo e passou a ser seguida por um criminoso.

Ambos somem do alcance das câmeras quando cruzam uma esquina, mas voltam a ser filmados menos de um minuto depois. O assaltante apareceu, então, tentando arrancar a bolsa de Olívia, que reagiu.

A vítima chegou a ser empurrada no chão e caiu no meio da rua, já baleada. O homem entrou no carro dela e fugiu em seguida. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas constatou a morte de Olívia ainda no local.

Roubos e desmanche

Após ser levado, o carro da fisioterapeuta, um Creta, foi localizado pela polícia horas depois do crime na casa da mãe de um dos suspeitos presos. A genitora chegou a tentar dificultar a ação dos policiais e, por isso, ela vai responder pelo crime de favorecimento pessoal.

A delegada disse que o mesmo rapaz havia roubado outro carro cerca de uma hora e meia antes da morte de Olívia, no bairro Assunção, também em São Bernardo do Campo.

Agora, a polícia aguarda a análise dos celulares dos dois presos para chegar até os desmanches em que eles fariam a venda dos veículos, que podem responder por dolo eventual. As investigações sobre o caso continuam.