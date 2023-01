Ainda não foi desta vez; Mega-Sena continua acumulada

Mais uma vez a Mega-Sena não saiu para ninguém, apesar dos milhões de apostas feitas em todo o país. A loteria está acumulada e quem tiver a sorte para acertar as seis dezenas que serão sorteadas no próximo sábado pode levar para casa R$ 75 milhões.

No sorteio de ontem, 181 apostadores chegarem bem perto de se tornarem novos milionários. Eles acertaram quatro dos cinco números e ganharam, cada um, R$ 28.883,07.

O número de apostas que acertou quatro dezenas foi de 11.265. Cada uma delas ganhou R$ 662,96.

O prêmio acumulado da Mega-Sena será sorteado no próximo sábado, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Para participar do sorteio, o apostador deve realizar sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa até o horário de encerramento, às 19h.

A aposta simples, com seis números marcados no volante, custa R$ 4,50. O apostador tem a opção de marcar mais de seis dezenas em cada aposta, no máximo 20, mas o preço da aposta salta para R$ 174.420,00.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha no momento de sua aposta. Na primeira, o sistema escolhe aleatoriamente e preenche os números do volante e na segunda a aposta é repetida em 2, 4 ou 8 sorteios consecutivos.