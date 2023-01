Vítima que acusa Daniel Alves deu detalhes sobre noite da agressão; veja o que ela contou

O jogador brasileiro Daniel Alves foi acusado de agressão sexual por uma jovem de 23 anos dentro do banheiro de uma boate em Barcelona. A vítima deu detalhes sobre tudo o que viveu antes e durante o episódio.

O site “El Nacional” trouxe o compilado do testemunho da jovem. Ela declarou que, no dia 30 de dezembro, foi a uma boate com algumas amigas. Lá, foram convidadas a subir à zona VIP por um grupo de garotos mexicanos. Um garçom, então, as convidou para sentar na mesa de Daniel Alves e um acompanhante. Elas se recusaram no início, mas “o cliente insistiu, e o garçom destacou que se tratava de um ‘amigo’”.

Finalmente, as moças aceitaram se sentar à mesa. Depois de um tempo conversando, contou a vítima, Daniel Alves “começou a ‘fazer o bobo’ com as três, enganchando-se muito e tocando-as”. Além disso, em várias ocasiões, “pegou-lhe com força a mão e Alves e colocou-a em seu pênis”, enquanto ela tentava evitá-lo. Mais tarde, o brasileiro lhe apontou uma porta e obrigou-a a segui-lo e a entrar”.

A vítima denunciou que, já no banheiro, “Alves a obrigou a sentar-se em cima dele, a atirou ao chão, a obrigou a praticar sexo oral, a que ela resistiu ativamente, a esbofeteou, a levantou do chão e a penetrou até ejacular”.

Ao terminar, Alves deixou o local enquanto a vítima foi transferida para o Hospital Clínico de Barcelona, onde foi submetida a exames.

Prisão de Daniel Alves

O lateral brasileiro completa hoje seu sexto dia de prisão na Espanha. Na segunda-feira (23), ele foi transferido para um novo local, em uma ala reservada a agressores sexuais, mas com número menor de detentos e celas com apenas dois presos e chuveiro não compartilhado.

Para tentar reverter a prisão sem direito à fiança, a defesa de Daniel Alves contratou Cristóbal Martell, um dos advogados mais famosos de Barcelona.

