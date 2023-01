Saiba quem é Joana Sanz, a modelo e esposa do jogador Dani Alves acusado e preso por violência sexual na Espanha

A última sexta-feira (20) foi uma data conturbada para o jogador brasileiro, Daniel Alves. O integrante dos escalões do Sevilla Fútbol Club, e do Barcelona, foi preso preventivamente depois de ser acusado de violência sexual por uma jovem de 23 anos, após relato de abuso em uma balada na cidade espanhola.

Casado com Joana Sanz, inicialmente o atleta teria negado as acusações e pontuado os danos causados à família. A modelo teria compartilhado uma foto de mãos dadas com o jogador no mesmo dia da prisão e legendado “Juntos”.

Já na segunda-feira (23), com o desenrolar das investigações e mais provas contra Dani Alves, Joana voltou a se manifestar sobre o ocorrido e escreveu: “Coração, aguenta de tanta dor, por favor. O site Vanitatis apontou que a frase foi mais um apoio ao jogador, mas a modelo criticou o portal e negou a informação.

“Mentira. Não deturpem ou interpretem mal o que eu digo. É de mim para mim mesma”, disse.

Apelo à imprensa

A modelo solicitou à mídia catalã para que respeitasse sua privacidade, em uma postagem em suas redes sociais. Joana também mencionou a morte da mãe, que ocorreu uma semana antes.

“Peço à mídia fora de casa que respeite minha privacidade neste momento. Minha mãe faleceu há uma semana. Apenas comecei a supor que ela não está mais por perto para ser atormentada com a situação de meu marido”, escreveu Joana Sanz.

“Perdi os dois únicos pilares da minha vida. Tenha um pouco de empatia, ao invés de buscar tantas novidades na dor dos outros”, completou.

Modelo e esposa de Dani Alves, quem é Joana Sanz?

Atualmente com 29 anos de idade, Joana Sanz nasceu em Tenerife, na Espanha, e começou sua carreira de modelo quando adolescente. Já aos 17 anos, a jovem ganhou um concurso de uma agência de modelos norte-americana, o ‘Supermodelo of the World’.

Desde então, o repertório de Joana foi crescendo. A modelo estrelou em campanhas da Jimmy Choo, L’Oréal, Philipp Plein, Samsung, Yamamay, entre outros trabalhos recorrentes. Além de modelo e embaixadora de diversos nomes da indústria, ela também atua como influenciadora digital em suas redes sociais.

Joana Sanz já estampou diversos editoriais como GQ, Elle, Icon, Woman, Mujer Hoy e até mesmo na Vogue Arabia especial Haute Couture. Dentre tantos marcos em sua carreira, ela foi premiada como Modelo Revelação da 62ª edição da Mercedez-Benz Fashion Week Madrid.

O relacionamento da modelo com o jogador brasileiro começou em 2015, ano em que firmaram um interesse amoroso. Já na primavera de 2016, o noivado foi estabelecido em Paris, com o casamento programado para o ano seguinte.

O casal trocou os votos em julho de 2017, em uma ilha paradisíaca de Formentera, no Mar Mediterrâneo. O casamento foi um evento intimista e contou com poucos amigos e familiares. Desde então, Joana Sanz e Daniel Alves compartilham de um laço matrimonial.

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz, se pronuncia nas redes pic.twitter.com/XTE7h7eHa2 — Só Mídias (@MidiasSo) January 24, 2023

Sem mencionar Daniel Alves, a modelo agradeceu o apoio que vem recebendo das pessoas, haja vista que perdeu a mãe uma semana antes de seu marido ser preso por violência sexual.

“Queria aproveitar para agradecer a tanta gente que está me apoiando de verdade. Recebi algumas mensagens valiosas e alguns livros com mensagens de superação e de ânimo. Foram várias palavras de carinho. Isso me conforta muito. São pessoas que dedicam seu tempo para me encher de ânimo”, disse Joana.