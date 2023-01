Quem é o homem preso por destruir o relógio de Dom João VI?

A Polícia Civil prendeu na tarde da última segunda-feira (23) Antônio Cláudio Alves Ferreira, 30 anos, suspeito de participar dos atos golpistas do último dia 8 em Brasília e de ter destruído o relógio trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808.

Morador de Catalão (GO), Ferreira aparece em imagens de câmera de segurança. Ele foi preso em Uberlândia, em Minas Gerais.

No dia dos ataques, o suspeito vestia uma camiseta preta estampada com o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ferreira já respondeu por quatro processos na Justiça, incluindo os crimes de ameaça e tráfico de drogas. Todos estão arquivados porque as sentenças já foram cumpridas.

MST esclareceu fake news

Nas redes sociais, usuários espalham boatos sobre a suposta presença de pessoas da esquerda nos ataques terroristas em Brasília no começo do ano. Quanto ao relógio de Dom João VI, tem sido dito que o objeto foi destruído por um desses “infiltrados”, membro do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra).

Em seu site, o MST alertou para a circulação do mentira contada. “A fake news é uma montagem grosseira, que mostra, mais uma vez, a utilização da mentira como uma das principais armas da extrema-direita brasileira. Neste caso, a tentativa é de ofuscar a gravidade dos crimes absurdos de invasão e depredação do Palácio da República, da sede do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional.”

A fake news também foi esclarecida nas redes sociais do movimento. Confira:

‼️Compartilhe este conteúdo e ajude o MST a desmentir boatos bolsonaristas‼️



🇧🇷Militante do MST não foi o responsável por quebrar o relógio raro durante os atos terroristas em Brasília, no último dia 8. O MST não compactua com os ataques bolsonaristas à democracia.#SemAnistia pic.twitter.com/0TazuoJlPp — MST Oficial (@MST_Oficial) January 18, 2023



