Piquenique em parque termina com morte de menina de 7 anos no interior de SP; entenda

Uma menina de 7 anos morreu após ser atingida por uma árvore de grande porte na Lagoa do Taquaral, em Campinas, no interior de São Paulo.

A tragédia aconteceu na última terça-feira (24). Segundo o “UOL”, com informações da EPTV, afiliada da Rede Globo, a criança participava de um piquenique em comemoração ao aniversário de uma prima no momento em que um eucalipto despencou.

Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço Municipal de Atendimento Móvel de Urgência), Defesa Civil e a Guarda Municipal foram acionados.

Uma mulher de 27 anos que passava pelo local também foi atingida pela árvore e encaminhada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Em seguida, foi levada ao Hospital Municipal Doutor Mário Gatti para ser submetida a uma cirurgia.

Os pais da criança não foram atingidos pela árvore, mas a mãe ficou em estado de choque e também precisou de atendimento.

A queda

O acidente aconteceu próximo à lagoa dos pedalinhos. A árvore, que fica ao lado da pista de caminhada do parque, ficou atravessada.

Segundo o capitão do 1º Sub Grupamento do Corpo de Bombeiros, Luiz Fernando Marucci Bassin, a pancada da árvore atingiu a região femural da menina, fazendo com que ela entrasse em choque hipovolêmico. “É uma árvore bastante grande, temos muitas árvores assim no parque. É um eucalipto. A análise técnica será feita pelos órgãos competentes, mas a árvore estava aparentemente saudável, mas o solo estava muito úmido e raiz acabou se descolando”, disse ao “G1″.

O óbito da criança foi constatado ainda no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso é investigado como morte acidental pelo 4º DP de Campinas.

LEIA TAMBÉM: